Vecinos arriesgan sus vidas cruzando río a través de rocas en Chosica

En Chosica, vecinos y escolares de los sectores de Baja California y Campanillas (altura del km 31.5 de la Carretera Central) arriesgan sus vidas cruzando a pie el río Rímac sobre rocas.

Esta situación se debe a la ausencia de un puente peatonal, ya que el anterior fue arrasado hace años y exigen su reconstrucción a la Municipalidad.

Peligro todos los días

Ante esta situación, decenas de escolares y adultos deben saltar entre enormes rocas sobre el cauce del río Rímac para dirigirse a sus colegios (como la I.E. 120 Santa María) y centros de trabajo, cruzando por la zona más crítica.

El puente artesanal que conectaba ambas comunidades fue destruido por el aumento del caudal durante un Fenómeno El Niño y, a la fecha, no ha sido reemplazado

Cabe señalar que, ante esta situación el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mantiene vigilancia constante sobre el caudal del río Rímac debido al incremento de su volumen, lo que hace que este cruce sea aún más mortal