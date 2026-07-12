Ataque a balazos en cevichería deja un muerto en Lurigancho - Chosica

Un violento ataque armado se registró en una cevichería ubicada en el sector Las Magnolias, a pocos metros del mercado La Unión, donde delincuentes dispararon en repetidas ocasiones contra el establecimiento. El hecho desató el pánico entre los clientes y vecinos que se encontraban en la zona al momento del atentado.

Como consecuencia del ataque, Miguel Ángel Mariño Correa, de 22 años, resultó gravemente herido. La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital de Vitarte; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció a causa de la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de bala.

Tras el crimen, agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las diligencias correspondientes. Los peritos realizaron el levantamiento de evidencias con el objetivo de esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

VECINOS PIDEN SEGURIDAD

Los vecinos manifestaron su preocupación por el incremento de hechos de violencia en la zona y exigieron una mayor presencia policial para reforzar la seguridad. En tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el móvil del ataque y capturar a los autores de este nuevo hecho de sangre.