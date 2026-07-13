Transportistas denuncian 214 atentados en menos de dos años y exigen mayor seguridad

Los transportistas expresaron su preocupación por el incremento de los ataques vinculados a la extorsión y el sicariato. Julio Bretoneche, dirigente de transportistas de Lima Sur, informó que, de acuerdo con cifras del Ministerio Público, entre agosto de 2024 y mayo de 2026 se registraron 214 atentados contra unidades de transporte público, dejando un saldo de 283 víctimas, de las cuales 152 fallecieron y 131 resultaron heridas.

El dirigente precisó que entre las víctimas también se encuentran 15 pasajeros fallecidos y explicó que la mayoría de los ataques son perpetrados por delincuentes que se movilizan en motocicletas o se hacen pasar por pasajeros para disparar dentro de los buses. Asimismo, reveló que un conductor continúa luchando por su vida tras recibir cinco impactos de bala hace casi seis meses, mientras sigue sometido a un largo proceso de rehabilitación.

Bretoneche reconoció que la Policía Nacional ha logrado capturar a integrantes de organizaciones dedicadas a la extorsión; sin embargo, afirmó que esos operativos no han sido suficientes para frenar la violencia. Según sostuvo, la mayoría de las empresas de transporte continúa pagando extorsiones y, en muchos casos, debe entregar dinero a tres o más bandas criminales para evitar nuevos atentados.

EXIGEN MAYOR SEGURIDAD

Finalmente, el representante del gremio atribuyó la falta de resultados a la ausencia de una política de Estado sostenida para combatir la delincuencia. Señaló que la constante rotación de ministros del Interior desde 2021 ha impedido la continuidad de estrategias de seguridad, lo que, a su juicio, ha favorecido el crecimiento de las organizaciones criminales y el aumento de los ataques contra el transporte público.