Gremio de artistas exige acciones urgentes tras ataque armado contra orquesta de cumbia

La Asociación de Empresarios Artísticos del Perú expresó su rechazo al reciente ataque a balazos contra el bus de la orquesta Las Estrellas de la Cumbia en el distrito de Los Olivos, hecho que dejó tres personas heridas. Walter Dolorier, presidente del gremio, condenó la violencia ejercida por bandas criminales y advirtió que los artistas continúan siendo blanco de extorsionadores.

Dolorier recordó que la agrupación venía recibiendo amenazas desde hace varios meses y señaló que este atentado refleja la grave inseguridad que enfrenta el sector artístico. Entre los heridos figuran el trompetista de la orquesta, el conductor del bus y el auxiliar, quienes fueron trasladados a un centro de salud para recibir atención médica.

El representante del gremio hizo un llamado a la presidenta electa, Keiko Fujimori, para que impulse un plan integral de lucha contra la delincuencia y la extorsión. Afirmó que ningún gobierno ha brindado una respuesta efectiva para proteger a los artistas, promotores y trabajadores del espectáculo, quienes desarrollan sus actividades bajo constantes amenazas.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Finalmente, la Asociación de Empresarios Artísticos del Perú exhortó a las autoridades a identificar y capturar a los responsables del ataque, además de reforzar las medidas de seguridad para evitar nuevos atentados contra agrupaciones musicales y garantizar el desarrollo de los espectáculos sin el acecho de las organizaciones criminales.