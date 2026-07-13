Los Olivos: le disparan 10 veces y sobrevive de milagro

Momentos de terror se vivieron en Los Olivos, donde un sicario persiguió a balazos a un hombre que intentaba escapar para salvar su vida. Las cámaras de seguridad captaron cómo la víctima corría desesperadamente mientras era perseguida por el atacante, quien realizó más de diez disparos en las inmediaciones del cruce de las avenidas Cordialidad y Huandoy. Pese a la violencia del ataque, el agresor no logró acabar con su objetivo y huyó junto a un cómplice que lo esperaba a pocos metros del lugar.

De acuerdo con las imágenes, algunos vecinos salieron en auxilio del herido y pidieron apoyo para trasladarlo de emergencia. Testigos señalaron que comenzaron a gritar para que cerraran una reja cercana, situación que habría provocado que el sicario desistiera de seguir disparando por temor a quedar atrapado. Otra cámara de vigilancia registró la huida del delincuente hacia el punto donde lo esperaba su cómplice para escapar.

La víctima fue identificada como Alexander Benites Suárez, de nacionalidad venezolana. Presentaba dos impactos de bala, uno en el brazo y otro en la axila, por lo que fue auxiliado por vecinos y posteriormente trasladado por personal de Serenazgo a una clínica para recibir atención médica. En la escena del atentado, los peritos hallaron varios casquillos de bala y manchas de sangre que fueron incorporados a las investigaciones.

SE DEDICARÍAN A PRESTAR DINERO

Según las primeras diligencias policiales, Benites Suárez y su acompañante se dedicarían al negocio de préstamos de dinero. Este último declaró que la empresa para la que ambos trabajaban sería víctima de extorsionadores que exigían el pago de cupos. La Policía Nacional investiga si este atentado estaría relacionado con dichas amenazas y busca identificar a los responsables del ataque registrado a plena luz del día.