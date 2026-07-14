Tras escasez de pescado: ¿qué soluciones tienen los pescadores artesanales?

Desde Chorrillos, en el muelle de pescadores, se observa gran escasez de peces debido al agua caliente en el mar que ha alejado a la fauna marina. Esta situación se refleja en los puestos de venta de pescado del Terminal Pesquero donde las ventas se han desplomado.

Según los pescadores artesanales, el agua del mar cálida aleja a las principales especies del litoral que migran hacia las profundidades, incluso comentaron que los lobos de mar también están sufriendo con esta situación.

En tanto, Gustavo Escudero, asesor del gremio de pescadores, explicó que se trata de un problema que afecta a toda la costa peruana y deja las aguas sin productos marinos, afectando a la cadena alimenticia, como el caso de las aves y lobos de mar que están sufriendo por inanición.

¿CÓMO AFRONTAR ESTA CRISIS?

Para los pescadores, la solución temporal es a través del fondo de contingencia del Estado Peruano: “la señora Keiko Fujimori ha hecho una promesa, de que podría haber un bono para los pescadores artesanales que están sufriendo por el fenómeno El Niño”, señaló Escudero, además, añadió: “Nuestra vida está en el mar, ahora estamos en una situación de subsistencia, lo poco que pescamos nos lo llevamos”, finalizó.