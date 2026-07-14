Comas: denuncian presunto caso de tocamientos indebidos en colegio y exigen justicia

Decenas de padres de familia protestaron en los exteriores de la institución educativa José Carlos Mariátegui, en Comas, para exigir respuestas tras la denuncia contra un docente por presuntos tocamientos indebidos a escolares. Según los familiares, el hecho habría ocurrido el 2 de julio y fue denunciado un día después ante la Policía.

Representantes de la UGEL informaron que el docente denunciado fue separado preventivamente de sus funciones mientras la Fiscalía desarrolla las investigaciones. La dirección del colegio evitó brindar declaraciones sobre el caso.

CASOS DE VIOLENCIA EN COLEGIOS

El hecho reavivó la preocupación por la violencia en las instituciones educativas. De acuerdo con el sistema SíseVe del Ministerio de Educación, entre enero y junio de este año se reportaron 2.504 casos de violencia en colegios de Lima Metropolitana, de los cuales 342 corresponden a presuntas agresiones sexuales y 1.052 a agresiones físicas.

Los padres de familia señalaron que la información sobre el avance de las investigaciones ha sido limitada y solicitaron que el proceso se desarrolle con rapidez. Además, pidieron que, de confirmarse responsabilidades, se apliquen las sanciones correspondientes.