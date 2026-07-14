Inician cierre de avenida Brasil por instalación de gradas para Desfile Militar 2026

Los preparativos para la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 ya comenzaron con el cierre parcial de un tramo de la avenida Brasil para la instalación de las tribunas que albergarán al público y a las autoridades durante las celebraciones por Fiestas Patrias. Debido a estos trabajos, el tránsito vehicular presenta restricciones y los conductores se ven obligados a utilizar rutas alternas.

Las labores se ejecutan en la cuadra 19 de la avenida Brasil, a la altura del cruce con Paseo de los Andes, donde ya se levantan las primeras estructuras metálicas que formarán parte de los estrados y del palco oficial. La zona ha sido cercada con elementos de seguridad para impedir el paso de vehículos mientras avanza el montaje de la infraestructura.

Como consecuencia del cierre parcial, los vehículos que llegan al cruce con Paseo de los Andes deben desviar su recorrido hacia la derecha para continuar su trayecto. Esta modificación ha incrementado la carga vehicular en las calles aledañas y, ante la congestión, algunos conductores han optado por subir a la berma para intentar avanzar más rápido, una maniobra que representa un riesgo y constituye una infracción de tránsito.

GRAN PARADA Y DESFILE MILITAR

La instalación de las gradas continuará durante los próximos días con el objetivo de dejar lista la infraestructura antes del 29 de julio, fecha en la que se realizará la Gran Parada y Desfile Cívico Militar. Como cada año, el evento reunirá a delegaciones de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, instituciones públicas y representantes de diversas regiones en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias.