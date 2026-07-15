Escasez de pescado afecta al mercado de pescadores de Chorrillos

Un 80% de desabastecimiento de pescados se registró en el mercado de pescadores de Chorrillos. Los comerciantes señalaron que la falta de especies ha afectado la venta durante los últimos días.

Los pescadores artesanales explicaron que el incremento de la temperatura del mar provoca que peces de aguas frías se desplacen hacia zonas más profundas, dificultando su captura.

Esta situación también generó un aumento en el precio de algunas especies, como el pejerrey, cuyo valor llegó hasta los 30 soles por kilo en el terminal pesquero.

Trabajadores del sector advierten que los efectos del Fenómeno El Niño podrían continuar afectando la actividad pesquera y generar mayores impactos en el abastecimiento de productos marinos.