Desfile militar por Fiestas Patrias: inician preparativos para la gran ceremonia del 29 de julio

Los preparativos para el desfile cívico militar por Fiestas Patrias ya comenzaron. La ceremonia, programada para el próximo 29 de julio, reunirá a delegaciones de las Fuerzas Armadas y público que acudirá a presenciar este tradicional evento.

Como parte de la organización, se inició la instalación de estructuras y gradas para los asistentes en los alrededores de la zona donde se desarrollará el desfile, generando algunas restricciones temporales en el tránsito.

Vecinos y conductores expresaron su preocupación por los cierres de vías y la congestión vehicular que se registra durante los trabajos previos. Además, pidieron mayor información sobre los desvíos establecidos.

Las autoridades vienen implementando señalizaciones para orientar a los ciudadanos mientras avanzan los preparativos. Se espera que en los próximos días se anuncien las medidas de tránsito para garantizar el desarrollo del evento patrio.