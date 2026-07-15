Separan a escolta de presidente Balcázar por escándalo: seis agentes bajo investigación

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), teniente general Óscar Arriola, informó que los seis escoltas presidenciales captados en una discoteca de Lambayeque mientras cumplían una comisión oficial fueron separados de sus funciones de seguridad. La medida fue adoptada de manera preventiva mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Arriola señaló que a los efectivos involucrados se les aplicará el régimen disciplinario de la institución en caso se determine alguna responsabilidad. Asimismo, precisó que la Oficina de Asuntos Internos ya inició las diligencias para esclarecer los hechos y establecer si los agentes incurrieron en una falta que afecte los valores y la disciplina de la Policía Nacional.

El caso fue revelado en exclusiva por el programa Esta Noche de Panamericana Televisión. Las imágenes difundidas muestran a seis integrantes de la escolta presidencial bailando y consumiendo bebidas alcohólicas en una discoteca de Lambayeque, pese a que formaban parte del equipo encargado de brindar seguridad durante un viaje oficial del presidente interino, José María Balcázar.

CONTINÚAN INVESTIGACIONES

Especialistas en seguridad señalaron que la conducta de los agentes podría constituir una falta grave, debido a que la principal misión de una escolta presidencial es garantizar la protección permanente del jefe de Estado. La investigación determinará las responsabilidades individuales y las eventuales sanciones que correspondan conforme al régimen disciplinario de la Policía Nacional.