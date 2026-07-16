Venta de pollo cae por alerta sanitaria ante gripe aviar

La declaratoria de alerta sanitaria por la influenza aviar ha impactado en los mercados de Lima. Comerciantes de Breña aseguran que la venta de pollo ha disminuido entre un 30% y 50% en los últimos días debido a la preocupación de los consumidores.

Ante la menor demanda, algunos vendedores redujeron el precio del kilo de pollo y disminuyeron sus pedidos diarios para evitar pérdidas económicas. Parte de la mercadería que no se vende debe ser congelada y comercializada posteriormente a un menor precio.

ADECUADA COCCIÓN

Pese a esta situación, las autoridades sanitarias reiteran que el consumo de pollo, pavo y huevos no representa un riesgo para la población, siempre que los alimentos sean manipulados correctamente y cuenten con una adecuada cocción.

Los comerciantes también vienen exhibiendo comunicados oficiales de Senasa para informar a los clientes y recuperar la confianza en estos productos, mientras esperan que las ventas se normalicen en los próximos días.