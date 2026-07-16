Balean a conductor cerca de una iglesia en el Callao

Un conductor resultó herido tras ser atacado a balazos cuando se encontraba a bordo de su vehículo en la avenida Alameda, en la urbanización Ramón Castilla, en el Callao. El hecho ocurrió a pocos metros de una iglesia y movilizó a efectivos policiales y peritos de Criminalística.

La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Alberto Barton, mientras la Policía inició las diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

Según información preliminar, este sería el tercer ataque armado ocurrido en un radio de pocas cuadras en menos de 24 horas. Horas antes, un conductor de transporte público fue baleado cerca de su patio de maniobras y, la noche anterior, un ataque en la urbanización Santa Rosa dejó una persona fallecida y tres heridos, entre ellos menores de edad.

Durante la inspección, las autoridades advirtieron que la placa delantera del vehículo presentaba una aparente alteración. El caso permanece en investigación y no se ha determinado el móvil del ataque.