Capturan a seis presuntos implicados en homicidio ocurrido en Villa María del Triunfo

La Policía Nacional capturó a seis presuntos integrantes de una organización criminal investigada por el homicidio de un hombre de 38 años, cuyo cuerpo fue abandonado el pasado 13 de julio en la parte alta del asentamiento humano Paraíso, en Villa María del Triunfo.

El jefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Sur, coronel Juan Carlos Samaniego, informó que las diligencias incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y labores de inteligencia, lo que permitió ubicar una cochera y un inmueble vinculados al caso.

Durante el operativo fueron detenidos cuatro ciudadanos venezolanos y dos peruanos. Además, se incautaron tres armas de fuego, droga, municiones e indicios de presuntas actividades delictivas relacionadas con robo agravado y sicariato.

PRESUNTO AJUSTE DE CUENTAS

La principal hipótesis policial apunta a un presunto ajuste de cuentas entre bandas criminales. Asimismo, las autoridades investigan una camioneta utilizada para abandonar el cuerpo, la cual tenía placas que no le correspondían y el número de serie del motor presuntamente adulterado.