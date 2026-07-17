Indecopi elimina restricciones de horario para venta de alcohol en discotecas de Lima

La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi dejó sin efecto las restricciones horarias para la venta de bebidas alcohólicas y el funcionamiento de discotecas en el centro de Lima.

Según la entidad, la Municipalidad de Lima no presentó estadísticas ni pruebas que demostraran que limitar estos horarios contribuía directamente a reducir la inseguridad ciudadana.

La decisión fue respaldada por comerciantes y representantes del sector turismo, quienes señalaron que permitirá impulsar los negocios y generar mayores oportunidades económicas.

Indecopi indicó que las restricciones impuestas por las autoridades deben estar sustentadas con criterios técnicos que demuestren su necesidad y beneficio para la ciudadanía.