Dueño de pollería es investigado por presuntamente captar jóvenes sicarios para cometer extorsiones

Un joven de 18 años, identificado como Byron, viene siendo investigado por un presunto caso de sicariato y sus declaraciones permitieron a la Policía avanzar en la investigación de varios hechos de sangre registrados en Lima Norte. El acusado fue intervenido luego de resultar herido cuando una miniván lo atropelló tras un ataque armado ocurrido en Carabayllo.

Según la investigación, Byron confesó su participación en distintos crímenes, entre ellos el asesinato de trabajadores de una conocida ladrillera. Las pericias balísticas confirmaron que en uno de los atentados se utilizó la misma arma de fuego calibre 9 milímetros, lo que coincide con su testimonio.

CAPTADO POR LOS PROPIETARIOS DE UNA POLLERÍA

El joven también aseguró que fue captado por los propietarios de una pollería, quienes presuntamente se aprovechaban de personas con problemas económicos para reclutarlas y cometer actos de sicariato y extorsión. Según su versión, aceptó involucrarse debido a las deudas que afrontaba su familia.

A raíz de estas revelaciones, la Policía detuvo a uno de los dueños del establecimiento, mientras que el otro permanece como no habido. Ambos han rechazado las acusaciones y las autoridades no descartan nuevas capturas conforme avancen las investigaciones.