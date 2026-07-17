Hospital Hipólito Unanue: denuncian equipos inoperativos y deficiencias tras inspección periodística

Un equipo de 24 Horas Central ingresó al Hospital Hipólito Unanue para verificar las denuncias sobre presuntas deficiencias en sus instalaciones. Durante el recorrido se constató la presencia de equipos médicos inoperativos, además de reclamos de pacientes y familiares por demoras en la atención.

Entre las principales observaciones se encuentran un equipo de rayos X que, según trabajadores del hospital, permanece averiado desde hace más de cuatro meses, así como monitores fuera de servicio en el área de Emergencias. Familiares de pacientes también señalaron que algunos exámenes no pudieron realizarse debido a fallas en los equipos.

Respecto a las denuncias por la presencia de roedores e insectos, el director del hospital, Moisés Tambini, reconoció que estos pueden aparecer debido a la antigüedad de la infraestructura y al incremento de temperaturas por el fenómeno El Niño. Sin embargo, aseguró que se realizan acciones para controlar la situación.

MEDICAMENTOS ALMACENADOS

Las imágenes registradas también muestran medicamentos almacenados en grandes cantidades y trabajadores que expresaron su preocupación por el estado de algunos ambientes. Ante ello, se pidió una investigación para determinar las condiciones en las que viene operando uno de los hospitales más importantes de Lima Este.