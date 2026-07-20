Cae delincuente que incendiaba vehículos por no pagar cupos

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a un sujeto acusado de incendiar vehículos cuyos propietarios se negaban a pagar cupos extorsivos. La intervención se realizó en el distrito de Chorrillos, aunque las investigaciones señalan que el sujeto operaba principalmente en La Victoria y parte de Lima Centro.

El coronel Holguer Obando, jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri, informó que la captura fue posible gracias a la denuncia de un ciudadano que venía recibiendo amenazas extorsivas a través de WhatsApp y de manera presencial.

Como parte de las investigaciones, cámaras de seguridad registraron el momento en que el presunto extorsionador, con el rostro cubierto, llegó hasta el frontis de un establecimiento para rociar material inflamable y provocar un incendio, hecho que habría utilizado como mecanismo de intimidación contra sus víctimas.

HALLAN VIDEOS

Durante la intervención, los agentes policiales incautaron un teléfono celular en el que encontraron diversos videos que mostrarían la quema de automóviles, camionetas y combis. De acuerdo con la Policía, en algunas de las grabaciones el detenido aseguraba ser el responsable de estos ataques, material que posteriormente era enviado a las víctimas para presionarlas a cumplir con el pago de los montos exigidos.