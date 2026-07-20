Empresa de transporte Consorcio 22 suspende operaciones tras recibir amenazas extorsivas

La empresa de transportes Consorcio 22, que cubre la ruta Ate–Santa Anita–Callao, suspendió sus operaciones luego de denunciar ser víctima de extorsión por parte de una organización criminal que se hace llamar "El Clan del Norte".

Según los trabajadores, la paralización de labores se inició el último miércoles, después de que un sujeto abordara una de las unidades en plena ruta y entregara una nota extorsiva al conductor. En el mensaje se exigía que los representantes de la empresa se comunicaran con un número telefónico.

Los conductores y demás trabajadores señalaron que las amenazas comenzaron hace aproximadamente dos semanas y que, ante el incremento de la intimidación, decidieron dejar de operar por temor a que se atente contra su integridad.

PRESENTAN DENUNCIA

Representantes de la empresa presentaron la denuncia correspondiente en la comisaría de Salamanca. Tras la denuncia, efectivos de la Policía Nacional del Perú fueron desplegados para resguardar el patio de maniobras de la empresa.