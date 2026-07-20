Tras denuncia de Panorama: anuncian investigación sobre situación en morgue de Hospital Sergio Bernales

La medida fue anunciada luego del reportaje de Panorama, que reveló la inoperatividad de las cámaras frigoríficas en el mortuorio de este conocido centro médico.

Una grave denuncia involucra a la morgue del Hospital Sergio Bernales, en el distrito de Comas, donde varios cadáveres habrían permanecido fuera de las cámaras frigoríficas debido a la presunta inoperatividad del sistema de refrigeración. Según el reporte, esta situación se habría prolongado durante varias semanas, generando olores nauseabundos y preocupación por las condiciones en las que se conservan los cuerpos.

De acuerdo con la denuncia, algunos cadáveres permanecen a pocos metros de un centro quirúrgico donde son atendidos pacientes vulnerables. Testigos afirmaron que el mortuorio se encuentra cerca de un restaurante y de zonas de tránsito frecuente, por lo que expresaron su temor ante un posible riesgo sanitario. Además, cuestionaron que los fallecidos no reciban un tratamiento digno mientras permanecen en esas condiciones.

El médico y experto en salud pública, Marco Almeri, advirtió que la falta de refrigeración acelera el proceso de descomposición de los cuerpos, favoreciendo la proliferación de bacterias, virus, parásitos y otros microorganismos. Asimismo, señaló que esta situación no solo representa una vulneración a la dignidad de los fallecidos, sino también un riesgo para los trabajadores del establecimiento y para la salud pública si no se cumplen los protocolos de bioseguridad.

ANUNCIAN INVESTIGACIÓN

Tras hacerse pública la denuncia, la dirección del Hospital Sergio Bernales anunció el inicio de una investigación interna para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades correspondientes. El caso ha generado preocupación entre pacientes y familiares, quienes exigen una pronta intervención de las autoridades sanitarias para verificar las condiciones del mortuorio y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.