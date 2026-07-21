Hernando Tavera, jefe del IGP: "hay que mejorar la calidad de las construcciones"

Luego del movimiento telúrico de 5.1 registrado en Junín, la población permanece en tensión ante las constantes réplicas, que dejan a muchos preguntándose si ocurrirá un movimiento más fuerte que el ocurrido el último 18 de julio. Al respecto, Hernando Tavera, el jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP) se pronunció sobre la seguidilla de sismos en Áncash.

“Hemos tenido un evento sísmico moderado y en este momento las rocas que han generado el evento se están estabilizando poco a poco, es por eso que tenemos réplicas”, explicó el experto del IGP, añadió que ahora las réplicas están más espaciadas y en algún punto dejarán de ocurrir: “en ese momento se puede decir que el terreno está estable y ya se puede pensar en la reconstrucción”, comentó.

¿CUÁL FUE LA CAUSA DEL SISMO DE 5.1?

De acuerdo a Tavera, en el Valle del Mantaro hay dos sistemas de fallas importantes: la del Huaytapallana, que en el año 1969 generó dos fuertes sismos con magnitud 6; y la falla de Altos del Mantaro, en la cual no se tenía un registro histórico de eventos importantes.

“Podríamos decir que el sismo del día 18 es el primer evento importante que estamos registrando. Esta falla está muy cerca de Chongos Bajos, localidad de Chupaca, es por eso que ha generado altos niveles de movimiento del suelo”, comentó el ingeniero Tavera, que añadió que, por el tipo de construcción de la zona, que tradicionalmente es de adobe, varias viviendas han quedado colapsadas, por eso es importante que al momento de construir se tenga la guía de un experto en suelos.

¿POR QUÉ LA MAYORÍA DE SISMOS OCURRAN EN LA COSTA?

El ingeniero Tavera explicó que la mayoría de sismos por encima de magnitudes 5 ocurren en la zona costera porque es la “principal fuente sismogénica del país” y que de los 477 sismos que se han registrado en el año, casi el 70 % ocurren frente a la zona de costa y el resto en el interior del país a diferentes niveles de profundidad.

Por ello, comentó que es importante que, de ahora en adelante, esta información ayude en el tipo de construcciones que vamos a levantar: “Hay que mejorar la calidad de las construcciones”, comentó.