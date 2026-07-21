Hablan testigos de pelea que dejó dos heridos graves en Ate: “Gresca se inició porque un jugador tenía short de la ‘U’”

Un partido de fútbol disputado en una losa deportiva del distrito de Ate terminó en una violenta pelea que dejó dos personas gravemente heridas. De acuerdo con testigos, el enfrentamiento se habría iniciado porque uno de los jugadores vestía un short de Universitario de Deportes, situación que generó una discusión que rápidamente derivó en una gresca entre los presentes.

En medio del enfrentamiento, dos personas fueron atacadas con un arma blanca y sufrieron heridas de consideración. Ambos fueron trasladados de emergencia a un hospital, donde permanecen internados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a la gravedad de sus lesiones.

Los vecinos de la zona denunciaron que, tras el violento incidente, solicitaron apoyo al Serenazgo de Ate; sin embargo, aseguran que ningún agente acudió al lugar para controlar la situación. Asimismo, indicaron que el presunto responsable de las agresiones continúa en su vivienda y que no habría sido detenido, pese a ser conocido por protagonizar frecuentes hechos de violencia.

VECINOS EXIGEN SEGURIDAD

Ante lo ocurrido, los residentes exigieron una mayor presencia policial y de personal de Serenazgo para reforzar la seguridad en el sector y prevenir nuevos enfrentamientos. Además, pidieron a las autoridades acelerar las investigaciones y capturar al presunto agresor para que responda ante la justicia por el ataque que mantiene a dos personas luchando por su vida.