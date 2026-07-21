INEI: 413 mil personas lograron ingresar al mercado laboral

Conseguir empleo en Lima Metropolitana se ha vuelto más accesible, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Durante el segundo trimestre del año, la tasa de desempleo descendió de 6.4 % a 4.9 %, mientras que más de 413 mil personas lograron incorporarse al mercado laboral, reflejando una recuperación del empleo en la capital.

El exministro de Trabajo Fernando Varela explicó que el crecimiento del empleo responde al dinamismo de la economía, ya que la contratación de trabajadores suele producirse después de un incremento en la confianza, la inversión y la producción. Añadió que sectores como el comercio, la construcción, los servicios, la manufactura, el transporte y la logística estarían impulsando la creación de nuevos puestos de trabajo gracias al avance de la inversión privada.

Pese a estos resultados positivos, los especialistas advierten que la informalidad continúa siendo uno de los principales problemas del mercado laboral peruano. Aunque aumentó el empleo adecuado, una gran cantidad de trabajadores todavía no cuenta con beneficios como seguro de salud, aportes previsionales ni estabilidad laboral, especialmente quienes tienen menores niveles de capacitación.

EMPLEOS FORMALES

Varela sostuvo que el crecimiento sostenido de la economía permitirá que las empresas compitan por atraer talento, lo que podría traducirse en mejores salarios. No obstante, remarcó que el verdadero éxito no dependerá únicamente de la reducción del desempleo, sino de la capacidad del país para generar empleos formales, productivos y bien remunerados que mejoren la calidad de vida de los trabajadores.