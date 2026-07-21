Delincuentes balean cúster y hieren a pasajera en Los Olivos

Un nuevo ataque contra el transporte público se registró este martes en el distrito de Los Olivos. Una cúster de placa C1U-773 fue interceptada por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta, quienes abrieron fuego contra la unidad cuando circulaba por el cruce de las avenidas Carlos Izaguirre y Universitaria.

El atentado quedó registrado por las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Los Olivos. En las imágenes se observa cómo uno de los ocupantes de la motocicleta saca un arma de fuego y realiza varios disparos contra el vehículo, generando momentos de terror entre el conductor y los pasajeros.

Producto del ataque, una pasajera recibió un impacto de bala en el rostro y tuvo que ser trasladada de emergencia al hospital Cayetano Heredia, donde permanece bajo atención médica. Mientras tanto, agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona para iniciar las diligencias y recoger evidencias que permitan identificar a los responsables.

INVESTIGAN ATENTADO

La Policía Nacional del Perú investiga las circunstancias del atentado y no descarta que se trate de un presunto caso de extorsión contra la empresa de transporte o sus trabajadores. Los agentes revisan las imágenes de seguridad y recogen testimonios para ubicar a los sujetos que perpetraron el ataque.