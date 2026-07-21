Paltarumi SAC rechaza vínculos con proceso judicial por lavado de activos en Pataz

La empresa Paltarumi SAC emitió un comunicado para rechazar las afirmaciones difundidas en medios y redes sociales que buscan vincularla, junto a su representante Jimmy Pflücker, con un proceso judicial por lavado de activos en Pataz.

En el pronunciamiento, la compañía negó categóricamente dichas imputaciones y precisó que ni la empresa ni su representante forman parte del expediente judicial mencionado. “Ni Paltarumi SAC ni Jimmy Pflücker son parte del expediente judicial referido”, señala el comunicado.

La empresa sostuvo que la condena emitida por la Corte Superior de Justicia de La Libertad corresponde a un proceso seguido contra dos personas naturales, las cuales no tienen ningún vínculo con Paltarumi SAC.

Asimismo, la compañía remarcó que no ha sido investigada, incorporada al proceso como tercero civil ni sancionada. También indicó que sus registros no presentan observaciones de la SUNAT.

PALTARUMI SAC ACLARA ACTIVIDAD MINERA

En otro punto del comunicado, la empresa precisó que no compra oro, sino material bruto minero, por lo que rechazó cualquier intento de asociarla con operaciones ajenas a su actividad. “Paltarumi SAC no compra oro, sino material bruto minero”, se menciona en el comunicado.

Finalmente, Paltarumi SAC aseguró que cumple íntegramente con sus obligaciones de prevención de lavado de activos y reiteró su rechazo a las afirmaciones que buscan vincularla con el proceso judicial mencionado.