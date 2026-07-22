Senadores electos de Fuerza Popular se reúnen con transportistas tras ataque contra combi

La senadora electa de Fuerza Popular, Martha Moyano, informó que recibió a transportistas tras el ataque armado contra una combi en la avenida Argentina quienes denunciaron ser víctimas de amenazas y extorsiones por parte de bandas criminales.

Según explicó, la reunión se realizó por disposición de la presidenta electa, Keiko Fujimori, quien —aunque aún no asume funciones— encargó a los congresistas y senadores electos de su agrupación atender a los ciudadanos que enfrenten distintos problemas.

"Han venido dos transportistas, los he recibido y hemos conversado. Hay un tema de asesinatos producto del sicariato. Ellos han venido a dejar constancia de lo sucedido y de la impotencia de ser extorsionados", declaró Moyano.

PRIORIDADES DEL PRÓXIMO GOBIERNO

La legisladora electa afirmó que la seguridad ciudadana será una de las principales prioridades del próximo gobierno y recordó que Fujimori ha expresado su preocupación por el incremento de la criminalidad.

"La presidenta electa ha dicho desde el inicio que su principal preocupación y lo primordial que va a atender es la seguridad. La inseguridad ciudadana en el país es terrible", manifestó.