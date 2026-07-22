Caen delincuentes que atentaban contra empresa “El Chino”

La Policía Nacional del Perú capturó a presuntos integrantes de una banda criminal dedicada a la extorsión y a los atentados contra los buses de la empresa de transportes Etuchisa, conocida como 'Los Chinos', en Lima Norte. La intervención se produjo luego de que se reportaran nuevos actos de amedrentamiento dirigidos contra el terminal y las unidades de la empresa.

El operativo fue ejecutado por agentes de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones, quienes desplegaron acciones de inteligencia para ubicar y detener a los sospechosos. La captura forma parte de las investigaciones orientadas a identificar y desarticular organizaciones criminales que operan mediante amenazas y ataques armados contra empresas de transporte público.

Según la Policía, los detenidos serían responsables de exigir el pago de cupos a la empresa y de participar en atentados contra sus vehículos como mecanismo de presión. En las últimas semanas, Etuchisa ha sido blanco de diversos hechos violentos que han generado preocupación entre transportistas, trabajadores y pasajeros.

CONTINÚAN CON LAS DILIGENCIAS

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para determinar la participación de los intervenidos en otros casos de extorsión y establecer si pertenecen a una organización criminal de mayor alcance. Asimismo, reafirmaron que los operativos contra las mafias dedicadas al cobro de cupos y los ataques al transporte público se mantendrán en distintos puntos de la capital.