Capturan a presunto implicado en ataque contra cúster en Los Olivos

La Policía Nacional capturó a un ciudadano colombiano de 23 años, identificado con el alias de "Jarny", por su presunta participación en el ataque armado contra una cúster de la empresa Translima ocurrido el 21 de julio en Los Olivos, hecho que dejó una pasajera herida.

El detenido fue intervenido tras una persecución y un enfrentamiento con agentes del Depincri Los Olivos, durante el cual resultó herido y posteriormente fue trasladado a un hospital. En las diligencias, el extranjero reconoció haber participado en dos atentados extorsivos, aunque negó estar involucrado en otros ataques registrados recientemente.

Según informó el jefe de la Dirincri, general Víctor Revoredo, el intervenido ya había sido identificado previamente por la Policía debido a su presunta vinculación con otro atentado. Las investigaciones determinaron que los preparativos del ataque comenzaron horas antes en una cochera del distrito de La Victoria. De acuerdo con la confesión del detenido, el arma de fuego y la motocicleta utilizadas en el atentado le fueron entregadas por una mujer conocida con el alias de "Katy".

Horas después, agentes policiales capturaron a la presunta implicada en el Callao. Según la investigación, la mujer habría cumplido funciones logísticas dentro de la organización, realizando el seguimiento de los objetivos, coordinando los desplazamientos y efectuando pagos.

INVESTIGACIÓN CONTINÚA

Durante las diligencias, "Katy" reconoció haber trasladado al colombiano al hospital luego de recibir una llamada telefónica, aunque las autoridades continúan investigando el grado de participación que habría tenido en el atentado. La Policía informó que las investigaciones continúan para esclarecer este caso, que estaría vinculado con el grupo criminal denominado "Desa 3", y determinar la participación de otros presuntos integrantes de la organización.