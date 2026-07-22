Se registran más de 100 atentados contra el transporte público en lo que va del año

Un nuevo ataque armado contra una unidad de transporte público se registró en el distrito de Comas. Un sicario disparó contra un bus de la empresa Santa Cruz cuando este se encontraba en servicio con pasajeros a bordo, dejando impactos de bala en el parabrisas y en la puerta de acceso de la unidad.

Según relató un dirigente de la empresa, el atacante simuló ser un pasajero que iba a abordar el vehículo. Sin embargo, el conductor advirtió que el sujeto sacaba un arma de fuego de la cintura y aceleró para evitar el ataque, aunque el delincuente alcanzó a realizar varios disparos.

Tras el atentado, los delincuentes dejaron una carta extorsiva junto al vehículo. El dirigente de la empresa señaló que el conductor quedó profundamente afectado por lo ocurrido debido al riesgo al que estuvo expuesto mientras realizaba su labor.

CIFRAS ALARMANTES

La violencia contra el transporte público continúa en aumento. De acuerdo con cifras del Ministerio Público, entre el 1 de enero y el 17 de julio se registraron 107 atentados con víctimas contra unidades de transporte en Lima y el Callao, cifra que iguala el total reportado durante todo el 2025.

El escenario también se refleja en las denuncias por extorsión. Solo entre enero y junio de este año, el Ministerio Público recibió 12 634 denuncias por este delito en todo el país, un promedio superior a mil casos por mes.