Realizan reconstrucción de feminicidio en Ate: familia exige justicia

La reconstrucción del asesinato de Laura Huere Guerra, de 31 años, se realizó este miércoles como parte de las investigaciones por el crimen ocurrido la noche del 2 de julio en Ate, cuando la joven fue atacada con un arma blanca y degollada en plena vía pública, a pocos metros de su vivienda.

Durante la diligencia, el confeso autor del crimen recreó paso a paso cómo ocurrieron los hechos. Según los familiares de la víctima, el sujeto describió con detalle el ataque.

Tras la reconstrucción, la familia exigió a las autoridades que el investigado permanezca en prisión y reciba la máxima sanción que establece la ley por el asesinato de Laura Huere Guerra.

"Él es el autor del crimen de mi hermana. La ha dejado desangrándose, se ha sacado los zapatos, es un sujeto de sangre fría, no le prestó auxilio", declaró la hermana de la víctima.

¿EVENTUAL LIBERACIÓN?

Los deudos reiteraron su preocupación por una eventual liberación del investigado y solicitaron que el proceso judicial continúe hasta que se dicte una condena por el crimen.