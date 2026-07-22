Menor continúa internada tras accidente en juego inflable del Circuito Mágico del Agua

ACTUALIZACIÓN

El abogado de la familia de la menor que resultó gravemente herida tras caer desde una altura aproximada de seis metros en un juego inflable del Circuito Mágico del Agua cuestionó la carta notarial enviada por la Municipalidad de Lima cinco días después del accidente. Según señaló, el documento afirma que la atracción fue clausurada, pero un video demostraría que continuó funcionando al día siguiente. La defensa denunció posibles delitos de lesiones culposas graves y atentado contra la seguridad y la salud, y solicitó diligencias para determinar responsabilidades.

NOTA ANTERIOR

Elizabeth, una niña de siete años, continúa en recuperación luego de sufrir graves lesiones tras salir expulsada de un juego inflable instalado en el Circuito Mágico del Agua, administrado por Serpar. Debido a la gravedad de su estado, la menor tuvo que ser sometida a dos intervenciones quirúrgicas.

Su padre se pronunció sobre el acercamiento de las autoridades y del concesionario responsable del juego con la familia tras el accidente. Sin embargo, señaló que no aceptarían ayuda de la Municipalidad y que esperan que se determinen responsabilidades por lo ocurrido.

Especialistas señalaron que este tipo de juegos debe contar con anclajes seguros, control de aforo, personal capacitado y equipos certificados por un ingeniero electromecánico para garantizar la seguridad de los usuarios.

Mientras la Policía continúa investigando si existieron fallas en la instalación y fiscalización del juego inflable, la familia de la menor espera que el caso no quede impune.