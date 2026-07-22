Diez integrantes de una familia mueren en incendio y cuerpos aún no pueden ser reconocidos

Diez integrantes de una misma familia, entre ellos cinco menores de edad, murieron atrapados tras un voraz incendio registrado en una vivienda de la urbanización Manzanilla, en La Victoria.

Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Central de Lima. Sin embargo, debido a la gravedad de las quemaduras, los familiares aún no han podido realizar el reconocimiento correspondiente para retirarlos y darles sepultura.

Especialistas forenses explicaron que para establecer la identidad de las víctimas podrían realizarse procedimientos como el odontograma, la comparación de ADN o el análisis de características antropométricas. Estos procesos podrían tomar desde una semana hasta un mes.

SE INVESTIGAN LAS CAUSAS DEL SINIESTRO

La Policía investiga las causas del siniestro y no descarta ninguna hipótesis. Entre las posibilidades se evalúa un eventual conflicto entre bandas criminales o un presunto caso relacionado con el cobro de cupos, aunque las autoridades señalaron que aún es prematuro confirmar un móvil delictivo.