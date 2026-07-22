Una misma pistola habría sido utilizada en 13 ataques contra buses de transporte interprovincial

Entre el 18 y el 22 de julio, la División Antiextorsiones de la Dirincri detuvo a 21 personas en distintos operativos contra presuntas bandas dedicadas a extorsionar a empresas de transporte interprovincial.

Las investigaciones apuntan a que varios de estos casos estarían conectados. Imágenes de cámaras de seguridad muestran a alias “Dany” y alias “Maruño” realizando compras y abasteciendo constantemente sus motocicletas, aparentemente con dinero proveniente de los pagos exigidos a los transportistas.

MISMA ARMA HABRÍA SIDO UTILIZADA EN 13 HECHOS

Pero el principal vínculo estaría en el armamento. Un estudio de interrelación balística determinó que una misma pistola habría sido utilizada en 13 hechos, principalmente ataques extorsivos contra buses de transporte interprovincial.

El arma fue recuperada tras el ataque perpetrado el 19 de julio contra un bus de la empresa Civa, hecho que permitió la intervención de dos jóvenes que acababan de cumplir la mayoría de edad. Las pericias balísticas realizadas a un proyectil hallado en la unidad permitieron establecer la operatividad de una pistola calibre 9 milímetros, de cañón corto, que habría sido utilizada en otros ataques.