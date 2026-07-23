Avenida Brasil avanza con preparativos para el desfile cívico militar

A pocos días del desfile cívico militar del 29 de julio, continúan los trabajos de instalación de estrados en la avenida Brasil, donde se ubicarán autoridades, invitados y ciudadanos para presenciar el evento.

En la cuadra 22, varias estructuras ya cuentan con toldos, plataformas y sillas, mientras los trabajadores culminan los últimos detalles. La vía principal permanece abierta y registra tránsito fluido durante el feriado.

Sin embargo, la situación cambiará en los próximos días. El Óvalo de la avenida Brasil será cerrado dos días antes del desfile para instalar el estrado donde se ubicará la presidenta electa Keiko Fujimori, quien presenciará el evento junto a otras autoridades.

​TRABAJOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA AVENIDA

La vía auxiliar de la avenida Brasil permanece cerrada desde la cuadra 18 debido a la instalación de las estructuras. Los trabajos continúan en distintos puntos de la avenida, donde se espera la llegada de autoridades, invitados y vecinos desde tempranas horas del 29 de julio.