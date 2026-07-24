Balacera en Surquillo deja tres venezolanos muertos tras una discusión

Una balacera registrada en la avenida Tomás Marsano, en Surquillo, dejó tres hombres de nacionalidad venezolana muertos. El ataque ocurrió en los exteriores de una bodega.

Según información preliminar, las víctimas se encontraban bebiendo cuando se habría iniciado una discusión. Posteriormente, otro grupo habría sacado un arma de fuego y disparado contra ellos.

En la escena, la Policía encontró más de siete casquillos de bala y desplegó varias unidades para recoger evidencias y recabar información sobre el crimen.

Familiares de las víctimas llegaron hasta el lugar, mientras los agentes continúan con las diligencias para esclarecer cómo ocurrió el ataque e identificar a los responsables.