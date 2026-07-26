Tras evolucionar favorablemente a los tratamientos médicos, la niña de 7 años que cayó de un juego inflable en el Circuito Mágico del Agua fue dada de alta.

La madre de la menor indicó que su recuperación será un proceso largo y según indicación médica, esta podría demorar algunos meses.

Un pronóstico favorable

Como se recuerda, la niña tras el accidente fue trasladada al Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, donde fue diagnóstica con un traumatismo encéfalo craneano grave y una fractura de radio distal en el brazo izquierdo.

La menor fue intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones por las áreas de neurocirugía y traumatología del nosocomio, debido a sus lesiones.

Cabe señalar que, a pesar de haber sido dada de alta médica, la niña deberá continuar su rehabilitación acudiendo a consultas médicas de control ambulatorio y sesiones de terapia física, un proceso que se prevé durará unos tres meses.