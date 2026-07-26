Muerte de influencer “Chocolatita”: principal sospechoso da escalofriante testimonio

La investigación por la muerte de la influencer Raiza Martínez, conocida como "Chocolatita", continúa con nuevas diligencias. Óscar Arias Muñoz, principal sospechoso del caso, declaró ante la Policía y explicó su versión de los hechos ocurridos la madrugada en que la joven fue hallada sin vida en una vivienda de La Planicie, en La Molina. Entre sus afirmaciones, sostuvo que utilizó cinta adhesiva porque la víctima hacía mucho ruido y aseguró que ella le habría pedido conseguir droga conocida como "tusi".

La creadora de contenido, de 34 años, había salido de su vivienda la noche del 22 de julio. Tras perder contacto con ella, sus familiares iniciaron una intensa búsqueda por hospitales y comisarías. Gracias a una breve activación del GPS de su teléfono lograron ubicar el inmueble donde finalmente encontraron la trágica noticia: Raiza había fallecido y Óscar Arias fue detenido por la Policía como principal investigado.

La necropsia practicada al cuerpo determinó que la influencer murió por asfixia mecánica por estrangulamiento. Para la familia de la víctima, este resultado confirma que se trató de un feminicidio. Su hermano, Ronaldo Martínez, aseguró que Raiza mantenía una relación amical con el detenido desde hacía varios meses y pidió que se investigue a profundidad el caso para esclarecer completamente lo ocurrido.

FAMILIA EXIGE JUSTICIA

Mientras tanto, la familia exige que se ubiquen los teléfonos celulares de Raiza, pues consideran que contienen información clave para reconstruir sus últimos movimientos. Según denunciaron, el GPS aún ubica ambos dispositivos en la vivienda donde fue hallado el cuerpo. Óscar Arias permanece detenido en la Dirincri La Molina-Cieneguilla, mientras el Ministerio Público y la Policía continúan con las diligencias para definir su situación legal.