Diseñador peruano revela detalles del look que lucirá Keiko Fujimori en estas Fiestas Patrias

El diseñador peruano Yirko Sivirich reveló algunos detalles del vestuario que preparó para la presidenta Keiko Fujimori con motivo de las actividades oficiales por Fiestas Patrias. Sin embargo, aclaró que no sabe con precisión si el traje será utilizado durante la ceremonia de toma de mando del 28 de julio, el 29 o 30 de julio.

En diálogo con 24 Horas Mediodía, Sivirich recordó que también fue el encargado del atuendo que la mandataria vistió el pasado 15 de julio, cuando recibió sus credenciales como presidenta electa. El diseñador destacó que continúa trabajando en prendas especialmente elaboradas para las actividades protocolares de la jefa de Estado.

Pese a la expectativa generada por el nuevo atuendo, el modista evitó revelar el color y el diseño del traje que lucirá Keiko Fujimori. Explicó que mantendrá esos detalles en reserva hasta que la propia presidenta lo luzca públicamente. “Cuando la presidenta lo use, ahí subiré a las redes sociales la foto que me tomé con ella”, señaló.

SOLO PARA OCASIONES ESPECIALES

Finalmente, Sivirich adelantó que se trata de un traje entallado, una prenda que, según indicó, está destinada para eventos especiales y ceremonias oficiales. El diseño formará parte de la imagen que proyectará la mandataria durante sus primeras actividades públicas tras asumir la Presidencia de la República.