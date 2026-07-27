Empresario fue secuestrado por organización criminal tras ser presuntamente entregado por un amigo

Lo que comenzó como una salida a un centro comercial terminó en un secuestro. Un empresario y un amigo fueron retenidos por presuntos integrantes de una organización criminal, quienes incluso grabaron un video en el que exigían S/ 50 mil a la familia de una de las víctimas a cambio de su liberación.

Las investigaciones del Depincri de El Agustino revelaron que el secuestro habría sido planificado con información proporcionada por uno de los propios acompañantes del empresario. Según la Policía, Abraham José Vargas Pereira, de 19 años, habría colaborado con la organización criminal conocida como "Los Villanos del Miedo", presunta facción de Los Gallegos, vinculada al Tren de Aragua.

De acuerdo con el jefe del Depincri de El Agustino, comandante Ronald Sarmiento, el joven habría convencido a la víctima de acudir al Jockey Plaza. Tras permanecer varias horas en el centro comercial, ambos abordaron un taxi y, durante el trayecto, fueron interceptados por los secuestradores.

Durante su declaración, el investigado aseguró que tanto él como el empresario fueron reducidos por los delincuentes, quienes les cubrieron el rostro, los trasladaron a otro lugar y les quitaron sus teléfonos celulares.

La denuncia fue presentada por un familiar del empresario, lo que permitió a la Policía iniciar las diligencias. La geolocalización de los equipos móviles fue clave para el desarrollo de la investigación y permitió detectar inconsistencias en la versión de los involucrados.

MÁS DETENIDOS

Como parte de las investigaciones, también fue detenida la madre del joven, identificada como Anyelina Pereyra García, quien, según la Policía, mantenía comunicación constante sobre el supuesto secuestro de su hijo, aunque esa versión no coincidía con los elementos recabados por los agentes.