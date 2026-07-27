Designaciones en el gabinete de Keiko Fujimori generan expectativas en el sector económico

La presentación de Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Keiko Fujimori, así como el anuncio de las designaciones de Elmer Cuba en el Ministerio de Economía y Finanzas y Carlos Spá en la Cancillería, generó reacciones favorables entre especialistas vinculados al ámbito económico.

REACCIONES

El economista Alejandro Indacochea calificó como acertado el nombramiento de Elmer Cuba al considerar que cuenta con formación académica, experiencia en investigación económica y un perfil pragmático. Asimismo, expresó su expectativa de que el Ministerio de Economía recupere el protagonismo que, según indicó, tuvo en años anteriores.

No obstante, diversos analistas coincidieron en que una de las principales expectativas del nuevo gabinete recae en la designación del próximo ministro del Interior, debido a la situación de inseguridad ciudadana que enfrenta el país.

El experto en gestión pública Antonio Álvarez sostuvo que, si bien los anuncios en Economía y Relaciones Exteriores son positivos, resulta fundamental conocer quién asumirá la conducción del sector Interior, al recordar que la presidenta de la República tiene una responsabilidad directa en materia de orden público.

Respecto a la designación de Luis Galarreta al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros, Indacochea consideró que el país enfrenta desafíos urgentes, como la preparación ante un posible Fenómeno El Niño, y opinó que hubiera sido conveniente apostar por un perfil con mayor capacidad de concertación y renovación política.

En relación con la designación de Carlos Spá como ministro de Relaciones Exteriores, especialistas señalaron que su gestión podría contribuir a fortalecer los vínculos diplomáticos del Perú, impulsar las relaciones económicas con otros países y restablecer los lazos con naciones como México y Venezuela.