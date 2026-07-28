Refuerzan seguridad en la avenida Brasil a pocas horas de la Gran Parada Militar

A pocas horas del inicio de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar Policial, efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú reforzaron las medidas de seguridad en la avenida Brasil, donde este martes se desarrollará la tradicional ceremonia por Fiestas Patrias.

Uno de los puntos con mayor resguardo es la tribuna de honor, desde donde la presidenta de la República, Keiko Fujimori, presenciará el desfile. El incremento de la vigilancia responde al ingreso de diversas personas a esta zona durante los preparativos.

En paralelo, continúan los trabajos de acondicionamiento de la avenida Brasil para recibir a las delegaciones participantes y garantizar el desarrollo del evento.

La Gran Parada y Desfile Cívico Militar Policial reunirá a miles de integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, delegaciones internacionales y agrupaciones civiles, quienes recorrerán la principal vía del desfile en homenaje por Fiestas Patrias.

HORARIO

Si bien las restricciones vehiculares comenzaron desde las primeras horas de la madrugada para facilitar el despliegue del operativo de seguridad, la ceremonia oficial está programada para iniciar a las 10:00 de la mañana y concluir alrededor de la 1:00 de la tarde.