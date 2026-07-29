Bomberos apagaron un incendio antes de participar en la Gran Parada Cívico Militar

Compañías de Jesús María y San Martín de Porres sofocaron un incendio en un taller de repuestos y regresaron al operativo de seguridad desplegado por el desfile cívico-militar.

Bomberos de las compañías 202 de Jesús María y 65 de San Martín de Porres controlaron un incendio registrado en la cuadra 12 del jirón Napo, en el distrito de Breña, y posteriormente retomaron las labores de seguridad asignadas para la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026.

El comandante de la Compañía 65, Jimmy Rojas, explicó que parte del personal se movilizó desde el perímetro de la avenida Brasil, donde participaba en el plan de contingencia del desfile, para atender la emergencia.

Tras controlar el siniestro, los bomberos recogieron sus equipos y retornaron a sus puestos de vigilancia. Durante el cierre de las labores, el personal recibió el reconocimiento de sus compañeros entre aplausos y arengas de "¡Viva el Perú!".

INVESTIGAN CAUSAS DE INCENDIO

El incendio, cuyas causas son materia de investigación, se habría originado en un taller de repuestos. Vecinos de la zona señalaron que las llamas se propagaron rápidamente y que se registraron explosiones debido a la presencia de diversos artefactos y balones de gas en el inmueble.

El siniestro generó alarma entre los residentes, quienes abandonaron sus viviendas por temor a que el fuego alcanzara predios aledaños. Sin embargo, la rápida intervención de los bomberos permitió controlar la emergencia sin que se reportaran mayores incidentes.