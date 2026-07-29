Desmontan tribunas de avenida Brasil tras Gran Parada y Desfile Cívico Militar

La Municipalidad de Lima inició el desmontaje de las tribunas y estrados instalados a lo largo de la avenida Brasil inmediatamente después de culminar la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias. Los trabajos forman parte del operativo destinado a recuperar la normalidad en una de las principales arterias de la capital tras las celebraciones por el aniversario de la Independencia del Perú.

Desde el término de la ceremonia, cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza, retiro de residuos y desmontaje de las estructuras utilizadas por las autoridades, invitados especiales y medios de comunicación. El objetivo fue liberar las vías auxiliares y restablecer el tránsito en el menor tiempo posible.

Gracias a estas acciones, la circulación vehicular fue habilitada nuevamente en ambos sentidos de la avenida Brasil pocas horas después del desfile. La rápida intervención permitió que la vía quedara despejada y en condiciones para el tránsito de vehículos y peatones, a diferencia de años anteriores, cuando estos trabajos demandaban más tiempo.

CONTINÚA RETIRO DE ESTRUCTURAS

Aunque el flujo vehicular ya se desarrolla de manera parcial, el personal municipal continúa retirando las últimas estructuras y equipos instalados a lo largo del recorrido. Se espera que las labores concluyan en las próximas horas, dejando completamente despejada la avenida Brasil tras uno de los eventos más importantes de las Fiestas Patrias.