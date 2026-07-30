Jaime Cuzquén se pronuncia sobre la propuesta de aumentar el sueldo mínimo

Jaime Cuzquén, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), se pronunció sobre el anuncio realizado por la presidenta Keiko Fujimori de elevar la remuneración mínima vital a S/ 1 300.

En declaraciones a 24 Horas, el especialista indicó que un incremento del sueldo mínimo debería estar acompañado de otras medidas económicas para evitar efectos en las empresas, especialmente en las micro y pequeñas.

"El umbral que en este momento tiene la remuneración mínima vital es determinante para cubrir costos. Algunas empresas formales que hoy tienen trabajadores con el sueldo mínimo podrían regresar a la informalidad", señaló.

Asimismo, indicó que las empresas que actualmente operan en la informalidad podrían postergar su proceso de formalización ante un incremento de los costos laborales.

"Hay empresas que no son formales y pagan menos del sueldo mínimo. Lo que van a pensar es en nunca ingresar a la formalidad. El impacto no solo es en la empresa formal, sino también en la empresa informal", agregó.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Cuzquén consideró que el incremento de la remuneración mínima debería complementarse con otras acciones, como las obras de infraestructura anunciadas por el Ejecutivo, con el fin de mejorar las condiciones para las micro y pequeñas empresas.