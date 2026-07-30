Teleférico de Miraflores ingresará a marcha blanca en septiembre tras culminar certificaciones

El teleférico de Miraflores culmina su etapa de pruebas y se prepara para iniciar su marcha blanca en septiembre, tras obtener la certificación internacional de seguridad.

El proyecto conectará el parque Domodossola con la playa Redondo II mediante un recorrido de 310 metros que tomará alrededor de tres minutos.

El alcalde Carlos Canales informó que el servicio costará entre 15 y 20 soles por viaje de ida y vuelta y contará con descuentos para los vecinos de Miraflores.

Cada cabina tendrá capacidad para 15 pasajeros y estará adaptada para transportar bicicletas, tablas de surf, sillas de ruedas y coches para bebés.

La comuna indicó que la infraestructura cuenta con estudios geotécnicos y diseño antisísmico, mientras la ATU evalúa replicar este sistema de transporte en otros distritos de Lima.