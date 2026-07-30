Julián Pérez: ¿Qué consecuencias legales y parlamentarias enfrentaría tras denuncia por presunta agresión?

El diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, permanece detenido luego de ser intervenido por agentes de la Policía Nacional tras una denuncia por una presunta agresión física contra su expareja. A raíz del caso, surgieron interrogantes sobre las consecuencias legales y parlamentarias que podría enfrentar en su condición de legislador.

CONSECUENCIAS LEGALES Y PARLAMENTARIAS

El exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, explicó que los parlamentarios no gozan de impunidad cuando se trata de delitos comunes. Precisó que el proceso judicial continuará ante las instancias correspondientes, mientras el diputado podrá seguir ejerciendo sus funciones, salvo que reciba una sanción del Congreso.

Cevasco indicó que la Comisión de Ética, que aún no está instalada, podría evaluar el caso y, de considerarlo pertinente, imponer una sanción de hasta 120 días de suspensión en el ejercicio de sus funciones, además del descuento de sus remuneraciones.

Por su parte, el abogado penalista Luis Lamas Puccio sostuvo que, al tratarse de un presunto delito común, no se requiere un antejuicio político ni un debate previo en el Parlamento para que continúe el proceso penal. Según explicó, el levantamiento del fuero sería inmediato, por lo que la investigación judicial seguiría su curso conforme a la legislación vigente.