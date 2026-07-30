Julián Pérez Mallqui fue trasladado a la Dirincri tras ser detenido por presunta violencia contra expareja

El diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, fue detenido en flagrancia luego de ser denunciado por una mujer con quien habría mantenido una relación sentimental. La presunta víctima lo acusó de ejercer violencia física y psicológica, por lo que fue sometida a un examen de médico legista que permitió confirmar la detención del parlamentario.

Tras las diligencias de ley, Pérez Mallqui fue trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), donde permanece bajo custodia mientras continúan las investigaciones. El Ministerio Público informó que viene realizando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos denunciados.

ANTECEDENTES PENALES

Este no sería el primer proceso judicial que enfrenta el legislador. En 2020 fue denunciado por un presunto caso de violencia física contra una expareja en Cusco y, en 2024, protagonizó un atropello a una madre y su hija cuando, según el parte policial, conducía presuntamente bajo los efectos del alcohol. Ese proceso aún continúa en investigación.

Diversas autoridades y representantes políticos se pronunciaron tras conocerse la detención. Además, especialistas señalaron que la inmunidad parlamentaria no impediría que el congresista sea investigado por tratarse de un presunto delito común.

PRONUNCIAMIENTO DEL MIMP

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que, a través del Programa Nacional Warmi Ñan, solicitó medidas de protección para la denunciante y le brinda atención social, legal y psicológica. Asimismo, reiteró que ninguna forma de violencia contra la mujer puede ser tolerada y exigió que el caso sea investigado con celeridad.