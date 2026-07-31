Gerente de AETAI: "La tarifa de transferencia internacional está golpeando el hub de Lima"

El gerente de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), Carlos Gutiérrez, afirmó que la tarifa de transferencia internacional "está golpeando el hub de Lima" y que sus efectos ya se reflejan en la caída del número de pasajeros en tránsito.

Durante una entrevista, explicó que las aerolíneas no han recibido una propuesta formal sobre el eventual cambio en este cobro. Sin embargo, sostuvo que la iniciativa de Lima Airport Partners (LAP) confirma las advertencias que el gremio realizó meses atrás.

Gutiérrez señaló que el tráfico de pasajeros en conexión disminuyó durante marzo y abril, además de que varias rutas que antes hacían escala en Lima ahora operan de manera directa. "Lo que está perdiendo el Perú como país es mucho mayor que lo que el aeropuerto está ganando", afirmó.

MEJORAR LOS ACCESOS

El representante de AETAI también pidió al nuevo Ministerio de Transportes evaluar la eliminación de la tarifa de transferencia y priorizar soluciones para mejorar los accesos al nuevo aeropuerto Jorge Chávez, debido a las dificultades que enfrentan diariamente los pasajeros.