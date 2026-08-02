Turista español cuenta su experiencia en avioneta antes de accidente fatal en Nasca

Una avioneta que transportaba turistas sobre la zona de las Líneas de Nasca se estrelló y dejó como saldo 13 personas fallecidas, entre ellas 11 ciudadanos extranjeros y los dos pilotos de la aeronave.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas extranjeras serían siete turistas italianos, dos alemanes y dos españoles, quienes habían llegado al país para conocer uno de los principales atractivos turísticos del Perú.

Un turista español, identificado como Antonio López, contó que una semana antes había realizado el mismo vuelo junto a su familia. Según su testimonio, aunque la aeronave cumplía con el protocolo sobre la cantidad de pasajeros a bordo, durante su experiencia vivieron momentos de turbulencia.

El visitante señaló que las condiciones climáticas podrían haber influido en la tragedia, aunque las causas exactas del accidente aún se encuentran bajo investigación. Las autoridades trabajan para determinar qué ocurrió antes de que la avioneta se precipitara.

CADÁVERES FUERON TRASLADADOS A LA MORGUE DE ICA

Hasta el momento, los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue de Ica, donde se realizarán las diligencias correspondientes para su plena identificación.

Asimismo, los consulados de los países involucrados vienen prestando apoyo a las familias de los turistas fallecidos, mientras las autoridades permanecen en la zona del accidente para continuar con las investigaciones.

La tragedia ha generado conmoción en el sector turístico, especialmente por tratarse de una ruta aérea utilizada con frecuencia por visitantes nacionales y extranjeros que llegan hasta Nasca para sobrevolar sus históricas líneas.