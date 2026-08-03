ATU lanzará plan piloto de carril bidireccional para el Corredor Azul

Desde este jueves 6 de agosto, la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) iniciará un plan piloto de un carril bidireccional para el Corredor Azul en la avenida Arequipa, es decir que uno de los carriles será exclusivo para este servicio.

Este proyecto abarca 1.5 kilómetros: desde 9 de Diciembre hasta Emilio Fernández. Añadió que la ciclovía y el paradero se están invirtiendo para que el paradero del carril exclusivo esté fijo en una sola ruta.

PLAN DE DESVÍO

La principal vía es la Petit Thouars, señaló el vocero de la ATU, para los desvíos y también se indicará en los próximos días las rutas alternas. Por otro lado, el vocero informó que desde el 25 de julio se está informando de manera presencial sobre este proyecto y añadió que el funcionamiento es desde las 5 hasta las 00 horas.

Por otro lado, explicó que se está coordinando con tres instituciones que tienen su salida a la avenida Arequipa: Conadis, Instituto Carrión, y Foncodes y se va a tramitar un pase para los vehículos que tienen acceso directo, además dijo que por el momento no se está afectando ninguna vivienda. Finalmente, hizo hincapié que no se está afectando ninguna área verde con esta implementación.